Raad Oss zet licht op groen: D'n Iemhof kan verhuizen naar Sterrebosflat

Niet te rijmen met alle mooie voornemens van de gemeente over energiebesparing en ambities om in de top drie van duurzaamste gemeenten van Brabant te horen. Dat verwijt kreeg wethouder Frank den Brok gisteravond van GroenLinks en de PvdA. ,,Als je je eigen gebouwen al niet inricht volgens de hoogste normen, hoe wil je die ambities dan ooit verwezenlijken", vroeg Ehssane Gounou (PvdA) aan haar mederaadsleden.

Energieneutraal

Maar daar zit 'm nou net de kneep, reageerde Den Brok. ,,De Sterrebosflat, waarin D'n Iemhof wordt ondergebracht, is van BrabantWonen, niet van de gemeente. Als we het gebouw helemaal energieneutraal willen maken kost dat circa een miljoen euro. Dat is gewoon geen haalbare kaart." De wethouder wilde alleen toezeggen om bij de uitvoering van de verbouwing van de begane grond van de flat extra te letten op kansen om extra maatregelen te treffen. ,,Het feit dat we geen nieuwbouw plegen, maar een bestaand gebouw gebruiken is in zekere zin ook een duurzame keuze."