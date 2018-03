Raadslid vraagt vriendin ten huwelijk en krijgt lintje tijdens zijn afscheid in Oss

Eigenaren Bomenpark en Bistro Louis huren tweede horecapand in Peperstraat Oss

16:41 OSS - Ook het laatste nog lege horecapand in de Peperstraat in Oss is verhuurd. Niels van de Kamp, Eric Rassaerts en Ruud Tielemans krijgen half april de sleutel en willen er op termijn hun derde horecazaak beginnen. De ondernemers runnen nu al 'overbuurman' restaurant Bistro Louis in de Peperstraat en het populaire Bomenpark aan de rand van Heesch.