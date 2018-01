Raafjes en imponerende demonstraties bij nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Ravenstein

Welzorgklanten voor dichte deur, waar kunnen ze naar toe?

9 januari OSS/ UDEN - Sinds 1 januari zijn de thuiszorgwinkels van Welzorg op Plein Zwanenberg in Oss en ziekenhuis Bernhoven in Uden gesloten. En dus staan heel wat mensen opeens voor een dichte deur. Wat nu? Is er een alternatief in de regio? Of moet je voor hulpmiddelen zoals krukken of een rollator, nu naar Welzorg-vestigingen in Tiel of Nijmegen?