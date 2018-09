Rapper Boef na minuten van podium Geffen af na bierbekogeling: 'Ik heb mijn geld toch al gekregen'

VIDEOGEFFEN - Het kleinste café van Brabant, een gele onderzeeër en een hossende massa bij de mainstage. Afgelopen weekend vond de negende editie van Strooipop in Geffen plaats. Het optreden van Boef was van korte duur.

Het is vaste prik voor Geffenaren en mensen uit de omgeving, Strooipop staat al sinds de aankondiging in menig agenda. Als de deuren van het festival om 19.00 uur open gaan, is het nog rustig. De eerste bezoekers zien direct een grote, gele opblaasonderzeeër die van binnen is aangekleed in junglestijl. Grote varens flankeren het podium, aan het plafond hangen doeken met tropische prints. ,,Hij valt goed op'', zegt bezoekster Kim van der Zwaan (19) lachend.

Om half negen stroomt het festivalterrein echt vol. De tenten, waaronder de mainstage, de gele onderzeeër en het Flabbergasted Schuurfeest, worden afgespeurd naar de beste muziek. Marijn van Orsouw (22) staat met zijn vrienden in het 'Kleinste café van Brabant'. De kleinste bar op het terrein valt op door zijn afmetingen. De ruimte biedt net genoeg plaats voor drie mensen. ,,Hoe we hier zijn beland weet ik ook niet'', grapt Marijn. Door het gebrek aan ruimte hangt de helft met de benen buiten. ,,Strooipop is vaste prik'', vervolgt van Orsouw. ,,Er heerst altijd zoveel gezelligheid, je kent elkaar en de line-up is leuk.''

De line-up, met onder anderen Boef, Henk Dissel en locale dj's, blijkt het gesprek van de avond. De een houdt ervan, de ander had het liever anders gezien. ,,Wat meer kleine acts was leuk geweest. Een artiest als Boef is leuk, maar de kleine acts maken het festival ook gezellig'', vindt Kim Holtmeulen (16) die met haar vriendinnen voor het eerst op het festival is.

Op steenworp afstand loopt Naomi van der Leest (23) net de onderzeeër uit. ,,Ik vind de line-up prima, ik kijk vooral uit naar de Skoften Sloopservice die het festival afsluiten.'' Vriendin Eline van der Heijden (21) sluit zich daarbij aan. ,,Ze hebben dit jaar gezellige feestmuziek, de line-up is echt beter dan voorgaande jaren.''

Terwijl zij hun weg vervolgen naar de mainstage maakt organisator Rob van Herpen een rondje over het terrein. ,,We wilden graag een gevarieerd aanbod brengen. We zijn een festival voor jong en oud en willen zowel gevestigde namen als beginnende artiesten een podium bieden.'' Het festival wordt dit jaar over twee dagen uitgespreid in plaats van drie. ,,We hebben ons gefocust op de zaterdag, met Boef als hoofdact.''

Boef

Voor bezoekers die speciaal voor de rapper naar het festival waren afgereisd, liep de hoofdact echter op een teleurstelling uit. De rapper riep na vijf minuten dat hij naar huis ging, nadat een glas bier zijn kant op was gegooid. Van Herpen vindt het jammer dat het zo is gelopen. ,,Boef gaf van tevoren aan dat hij er erg veel zin in had en begon sterk. Hij pakte het na het gooien van het biertje alleen niet zo handig aan.'' De persoonlijke bodyguard van de rapper kwam het podium op en Boef sloot zijn optreden af: ,,Voor mij is het simpel, ik heb mijn geld toch al gekregen. Ik kan gewoon naar huis gaan. Ik sta hier voor jullie.''

Het is een kleine smet op een verdere feestelijke avond. ,,We hadden Loco Loco Discoshow al klaar staan en zij zijn direct het podium opgeklommen. De sfeer zat er meteen weer in'', stelt Van Herpen. De volle zaal feestte inderdaad gewoon door.

