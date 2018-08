Rattenoverlast: 'Ossenaren moeten dit zelf oplossen'

OSS/EINDHOVEN - Deze zomer zijn er weer veel klachten van rattenoverlast in onder andere Eindhoven en Oss. Overlast van ratten is niets nieuws, maar de roep om maatregelen vanuit de gemeente wordt sterker. Die kan alleen weinig tegen overlast in tuinen en woningen beginnen.

Dat zegt de directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, Bastiaan Meerburg. Het KAD inventariseert klachten van bewoners en wordt ingeschakeld door gemeenten om voorlichting te geven. ,,Ratten maken gebruik van menselijke slordigheid en bouwkundige problemen. Dat zijn dingen die bewoners alleen zelf op kunnen lossen'', aldus Meerburg.

Al jaren kampt Eindhoven-Noord met overlast. Ratten in huis leiden tot stank- en geluidsoverlast en ze kunnen aan kabels en voorraden gaan knagen. En het is, volgens Wieteke Trommar uit Blixembosch die klachten via Facebook verzamelt, ,,Gewoon heel vies."

Twee soorten ratten, twee manieren om aan te pakken

Bruine ratten komen verreweg het meeste voor in het wild en in tuinen. Het zijn alleseters die vooral op graan af komen. In wijken maken ze gretig gebruik van verzakte riolen. Volgens Meerburg zijn ze relatief makkelijk te bestrijden. ,,Als er niets te halen is komen ze niet. Bewoners moeten daar op letten. Eendjes voeren is heel leuk, maar je voert ook de ratten."

Volledig scherm Een bruine rat. © Tubantia

Zwarte ratten komen minder vaak voor, maar zijn des te moeilijker om te bestrijden. Meerburg: ,,Zwarte ratten zijn fruiteters die de hoogte in gaan. Een fruitboom in je tuin is dus hartstikke leuk, maar klaag dan niet over ratten."

Zwarte ratten zijn kleiner en verstoppen zich ook in funderingen en dakplaten. ,,Om de problemen relatief makkelijk op te lossen zijn bouwkundige oplossingen nodig. Maar dat is lastig. Als twee buren in een woonblok iets willen ondernemen, en de andere drie niet, houdt het op.Het werkt pas als alle kleine ingangen dicht zijn." De gemeente kan hier weinig in betekenen. ,,Wij geven, in opdracht van gemeenten, voorlichting. Met de hoop dat ook die weerbarstige buren inzien dat er samengewerkt moet worden om dit probleem op te lossen."

Volledig scherm De kleinere zwarte rat. © KINA

Meldingen

Deze zomer zijn er weliswaar veel ratten gezien, maar van een rattenplaag wilt Meerburg niet spreken. Het KAD heeft in het afgelopen jaar 430 klachten uit Eindhoven gehad. Dat zijn er net zo veel als vorige jaren. ,,Op basis van onze informatie is er geen rattenplaag in Eindhoven. Het kan wel zijn dat de overlast in specifieke delen van de stad groter is, maar dan moeten die bewoners het bij ons of bij de gemeente melden."