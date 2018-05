Ravenstein krijgt op één dag visumplicht en een nieuwe fietsroute

Ontspannen sfeer op Come out and play in Jan Cunenpark in Oss

26 mei OSS - Op de Timetable - tegenwoordig heeft alles een Engelse naam - staan acts en artiesten zoals dj Bonxo, Camilla Blue en White Elephant. Bonxo is ooit begonnen bij Come out and play in Oss, achter de artiestennaam Camilla Blue gaat zangeres Joyce Deijnen uit Lithoijen schuil en White Elephant wordt aangekondigd als de nieuwste sensatie uit Oss op indiegebied.