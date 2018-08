Ravensteinse Fotodagen: een kijkje in de lente op een snikhete dag

In het oude Raadhuis in Ravenstein is komende weken het werk te zien van 38 amateurfotografen. Zij doen mee aan de wedstrijd die de Werkgroep Ravensteinse Fotodagen begin dit jaar uitschreef. Thema: Lente.

Ravenstein - Zou je het íets minder warm krijgen als je op een snikhete dag kijkt naar foto's van de lente? Het is deze zaterdagmorgen om 11 uur al flink benauwd in het Oude Raadhuis in Ravenstein, dus dat zou best fijn zijn. In de ruimtes van het Oude Raadhuis dartelen de komende weken lammetjes rond, hangt de witte was fris te drogen, zwemmen jonge eendjes in het water en kijken kalfjes de bezoekers nieuwsgierig aan. Maar of die bezoekers het daar minder warm van krijgen? Nou nee.

Beetje braaf

Jeltje en Jan Bosch uit Grave besloten hun fietstocht van vandaag te combineren met een bezoekje aan de expositie. En dus fietsten ze van Grave, via Neerloon, naar het Oude Raadhuis in Ravenstein. Wat ze van de foto's vinden? Jeltje Bosch: ,,Er zitten mooie dingen tussen, die waterjuffer bijvoorbeeld, is erg mooi. ,,Maar", fluistert ze, ,,Het is allemaal wel een beetje braaf."

Ze heeft een punt. Verder dan lammetjes, pluizige uitgebloeide paardenbloemen, jonge bloesem, witte lakens aan de waslijn, insecten op blaadjes, jonge eendjes en nieuwsgierige kalfjes in de wei gaat het eigenlijk niet. Ja, die foto van kikkers die opwarmen in de zon, die is wel bijzonder. En mooi in beeld gebracht ook. En die waterjuffer, om precies te zijn de weidebeekjuffer, is inderdaad prachtig gefotografeerd. De achtergrond vaag, het diertje zelf letterlijk haarscherp.

Lente

Het is de achtste keer dat de fotowedstrijd werd uitgeschreven. Elk jaar weer wordt bij de evaluatie onder het genot van een borrel bepaald wat de volgende keer het thema is, zo legt een van de organisatoren, Henk Reijs, uit. Het thema lente kwam mooi uit, omdat de inzenders hun foto's vóór 31 mei moesten insturen. En in de lente zijn vaak ook de mooiste foto's te maken." Eén voorwaarde is er altijd: de foto's moeten geschoten zijn in de oude gemeenten Ravenstein, dus in het stadje Ravenstein of de elf kerkdorpen.

De jury bestaat uit fotografen Rob Pluijm, Teun van Beers en Hans Koster. De foto's zijn nog tot en met zaterdag 2 september tijdens de openingstijden van het Toeristisch Informatiepunt in het Oude Raadhuis te bewonderen. Op 2 september worden de winnaars bekend gemaakt. Ook is er een publieksprijs. Alle bezoekers vullen namelijk in welke foto zíj het mooiste vinden.