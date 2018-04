Doodnormaal

Straffen Party King

Paulissen, eerder districtschef van de politie in Oss en Tilburg, hield zich de laatste jaren intensief bezig met de opgevoerde strijd tegen de drugscriminaliteit in Brabant en Limburg. Tegen interviewer Jan Tromp zei Paulissen dat hij content is met de celstraffen die de rechtbank in Den Bosch onlangs oplegde aan de mannen die vanuit het cateringbedrijf Party King in Best jarenlang een belangrijk deel van de drugsmarkt bestierden. ,,Ik proef een voorzichtige kentering. Nederlandse rechters leggen in grote drugszaken de mildste straffen op van heel Europa, maar de belangrijkste verdachten van de Party King kregen acht tot tien jaar, dat is toch stevig. Ik hoop dat die tendens doorzet."