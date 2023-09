Rechtbank stelt behandeling rechtszaak scooterongeval Oostwal Oss uit

Ossenaar (29) volledig ontoereke­nings­vat­baar voor aansteken brand waarbij kat stierf

DEN BOSCH/OSS Een 29-jarige Ossenaar stak op 14 november 2022 de gordijnen van zijn appartement aan de Oude Litherweg in brand. Hij zat op dat moment in een psychose en dacht dat er mensen voor zijn woning stonden waar hij erg bang voor was. De rechtbank in Den Bosch verklaarde de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar.