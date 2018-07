Rechter veegt vloer aan met vergunning Osse kermisfeesten

Hemelrijk schakelt uitzendbu­reau in om oproep­krach­ten te ontlasten

19 juli VOLKEL/OSS - BillyBird Park Hemelrijk in Volkel gaat voor het eerst horecakrachten inhuren via een uitzendbureau. De zwemplas kan het werk amper aan met de eigen oproepkrachten nu het aanhoudend warm en druk is.