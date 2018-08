Rechterrijstrook A50 weer vrij na problemen met kapotte vrachtwagen

VIDEO Dodelijk slachtof­fer Dieden is vrouw van 72 uit Ravenstein, haar man (74) ligt nog in het ziekenhuis

11:05 DIEDEN - Een 72-jarige vrouw uit Ravenstein is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Langestraat in Dieden. Haar man van 74 ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.