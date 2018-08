Reizigers uit Oss twee keer getroffen door aardbeving: 'Hart klopt nog altijd in mijn keel'

'Shine bright like a diamond'

4 augustus Misschien is het u opgevallen dat er in de afgelopen weken in de pagina's van deze krant een opvallende hoeveelheid diamanten echtparen te vinden was. De redactie had mij op vrijwel al deze stellen afgestuurd voor een kort interview, en het was me een absoluut genoegen dat te mogen doen.