Restaurant Athiste Mahal in Oss gaat niet meer open na overlijden van kok

Kermis Ma­ren-Kes­sel nieuw leven ingeblazen

11:14 MAREN-KESSEL - Tot teleurstelling van de lokale horeca en kernraad is de Marense kermis al jaren niet meer wat het geweest is. Inwoners komen er amper nog. De kernraad is hierdoor in gesprek gegaan met de uitbater van café De Sleutel om activiteiten te bundelen om de Marense kermis te koesteren. ,,Ik vrees dat het anders over een jaar of twee, drie is afgelopen met de kermis als we op deze voet verder gaan."