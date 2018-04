Ria Bosch sluit haar warenhuis in Geffen: 'Het is heftig allemaal'

VIDEO Auto door brand verwoest in Lith, politie verspreidt Burgernet-be­richt

9:04 LITH - Aan de Zeuven Wilgenstraat in Lith is in de nacht van zaterdag op zondag een auto afgebrand. Dat gebeurde rond 0.40 uur. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de Ford Escort verwoest werd.