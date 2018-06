Romeinse Kunst- en Kitschmiddag in Lith levert bijzonder schoentje op

Rookproef brengt gaten in riool Schadewijk Oss aan het licht: 'Hier kruipen de ratten zó de rioolput uit'

12:56 OSS - In drie straten in de Schadewijk voerde Tolhuis Rioolinspecties zaterdag in opdracht van de gemeente Oss en Brabant Wonen een rookproef uit. Want wáár verlaten al die ratten toch dat riool?