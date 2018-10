'Rondom Gielen' vermijdt de makkelijke vragen

Quote Orde en tucht is hier ver te zoeken pastoor (Joop Geurtjens) ,,Orde en tucht is hier ver te zoeken", zegt de pastoor (Joop Geurtjens) met een zuinig gezicht. Het is volgens de geestelijk herder van Berghem anno 1926 droevig gesteld met de jongensschool in het dorp. Zijn hoop is dan ook dat die nieuwe, jonge onderwijzer het naar een hoger niveau kan tillen.

Een taak die Jacques Gielen uitstekend past, maar niet genoeg voor hem is. Gielen wil het arme en verdeelde dorp verenigen. Zijn besluit tot het oprichten van ondermeer een voetbalclub en een fanfare, stuit op weerstand van het gemeente- en kerkbestuur, die dat allemaal maar nieuwerwetse stemmingmakerij vinden.

Het is het begin van een strijd die in de komende 40 jaar heel Berghem in zich meesleept. Als Meester Gielen na al die jaren aan zijn jubileum als onderwijzer toekomt, overladen de dorpsbewoners hem met bloemstukken. Maar een officiële viering vanuit de gemeente of parochie blijft uit.

Spraakmakend

Stichting Uit 't Bosch blikt met de theatervoorstelling 'Rondom Gielen' terug op een spraakmakend stuk lokale historie. Op het Meester Gielenplein in Berghem is daarvoor een prachtige spiegeltent verrezen, waar het publiek letterlijk rondom Gielen (Jurgen Scheffer) en de andere spelers in het verhaal zit.

In het midden van die kring staat een fikse houten maquette van het centrum van Berghem, zoals het er destijds bijgelegen moet hebben. Maar ook het verhaal zelf bevat een slimme vondst: om vier decennia jaar in één voorstelling gepropt te krijgen, is gekozen voor een raamvertelling. Twee engelen krijgen van Petrus de opdracht om de vraag te beantwoorden of Gielen dat jubileum nu wel of niet verdiend had.

Doordat één van deze engelen (Tessa Govers) duidelijk op de hand van Gielen is, terwijl de ander (Rachelle Suppers) niks van zijn politiek hebben moet, wordt hun uitleg tussen de scenes door, telkens in een sterk opgevoerde, gepeperde dialoog gegoten.

De keuze van de scenes die zij ons laten zien is soms wel wat vreemd: de aankomst van Gielen bij zijn hospita heeft immers vrijwel geen impact op het plot, terwijl we de talloze pesterijen door kerk en gemeente, nauwelijks te zien krijgen.

Wat we gelukkig wel mogen aanschouwen, is de confrontatie die vlak na de bevrijding tussen hem en de tot voor kort ondergedoken burgemeester (een glansrol van Mark Megens) plaatsvindt. Gielen schildert de elitaire burgervader af als een kapitein die het zinkende schip verliet toen zijn bevolking hem het hardst nodig had, waarop deze hem hevig geëmotioneerd uitlegt waarom hij wel móest onderduiken.