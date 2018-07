Rookverbod voor hele terrein festival Fatality, alleen paffen bij water Geffense Plas

Politie moet schade inval vergoeden na valse 112-mel­ding

13:28 DEN BOSCH / OSS - De politie moet de schade vergoeden die vorig jaar is veroorzaakt bij een inval in een kamerappartement aan de Molenweg in Oss. De deur van de kamer werd weliswaar terecht opengebroken maar de politie is aansprakelijk voor de schade, bepaalde de rechtbank in Den Bosch in een zaak die was aangespannen door de verhuurder.