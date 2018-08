RTL, Veronica, Telegraaf: heus mediacircus na wijntje van 3.800 euro bij Groene Engel Oss

VideoOSS - Dat het wijntje van 3.800 euro het gesprek van de dag zou worden in Oss, dat had Oscar Jansen van de Groene Engel wel verwacht. Maar dat het nieuws over de exorbitante 'fooi' bij het cultuurpodium zó veel los zou maken, had hij niet kunnen bevroeden. Rondom 'De Engel' is een waar mediacircus ontstaan.

Op maandagmorgen was Jansen live in de uitzending bij Giel Beelen op Veronica. Later die ochtend staat hij cameraploegen van Omroep Brabant, BD.nl en lokale omroep DTV te woord. En dan werkt RTL Late Night ook nog aan een item, zelfs al is het programma met zomerstop. Het bericht over het dure wijntje siert maandagmorgen zelfs de voorpagina van De Telegraaf.

,,Ik had beter een persconferentie kunnen beleggen", verzucht Jansen maandagmiddag tussen de perspraatjes door. De coördinator van het cultuurpodium staat iedereen keurig te woord. Braaf voert hij nog eens het bedrag van 3.800 euro in op het pinapparaat. Alles voor dat leuke shot. Alleen voor het inschenken van een glas wijn bedankt hij vriendelijk. ,,Dan wordt het een poppenkast. Normaal gesproken sta ik ook niet achter de bar."

Volledig scherm Oscar Jansen doet zijn verhaal maandag ontelbare keren. © Roy van der Lee/BD

Onvindbaar

Door alle media-aandacht is het des te vreemder dat het 'slachtoffer' van de actie nog altijd niet gevonden is. Diegene rekende zaterdagavond per ongeluk 3.800 euro af voor een wijntje van 3.80 euro. De fout werd na het afsluiten van de kassa op zaterdag ontdekt. ,,Het personeel zag een omzet van ruim 4.000 euro terwijl het een rustige, druilerige avond was. Er moest wel een fout gemaakt zijn."

Hoe het precies zat, werd op zondagochtend duidelijk. Jansen plaatse direct een ludiek bericht op Facebook waarin hij rept over een 'erg overdreven fooi'. Dat bericht is inmiddels tienduizenden keren gelezen. De Groene Engel heeft via de bank en de verstrekker van het pinapparaat geprobeerd de gulle gever op te sporen. Maar die partijen verstrekken logischerwijs geen gegevens.

Promotiefilmpje