Ruzie over kippenhok in Haren: 'Wie valt er nu over zoiets?

Het gemeentebestuur stelde dat het bouwwerk nog geen tien jaar oud was en sowieso zonder de verplichte vergunning was neergezet.

Advocaat W. van Tongeren ontkende bij de bestuursrechter in Den Bosch niet dat zijn broer het gebouw illegaal had geplaatst. Hij wees echter op een eerder conflict van de Ossenaar met de gemeente. Tien jaar geleden verplichtte Oss de man om een hele serie bouwsels op zijn terrein in Haren af te breken. Dat deed de man toen ook. In de brief waarin stond wat er van het terrein moest worden verwijderd, stond het 'kippenhok' echter niet vermeld. Dat liet de man dan ook staan. Hij snapte niet waarom dit jaar 'het gedonder' opnieuw moest beginnen: ,,Wie valt er nu over zo'n hokje?"