Santarun Oss zit met 600 deelnemers aan plafond

Intussen leert de ervaring dat de meeste deelnemers niet rennen, maar de route van 2,5 kilometer door het centrum van Oss rustig wandelen. ,,Misschien moeten we het evenement omdopen tot Santa Funwalk, of zoiets. Het is alleen wel zo dat dit evenement op een plek of vijftig in het land wordt gehouden en overal heet het Santarun."