Schiks schiet met hattrick Beuningse Boys naar volgende bekerronde, voetbalsters Orion uitgeschakeld

Bart Schiks was met drie doelpunten de grote man aan Beuningse zijde. De aanvaller benutte vlak na rust een strafschop (1-0), bleef bij de 2-0 koelbloedig in een een-op-eensituatie en werkte een voorzet van Twan Arnts binnen (3-1).

,,Tot zover de hoogtepunten”, zei coach Tonny Pijnappels. ,,Het was een rommelige wedstrijd, waarin we niet ons eigen niveau haalden.” Het duel werd bij een 1-0 tussenstand tien minuten gestaakt door de scheidsrechter vanwege aanhoudende akkefietjes in het veld. Wie de tegenstander van ‘Beuningen’ in de volgende ronde wordt, is nog niet bekend.

De voetbalsters van Orion zijn na strafschoppen uitgeschakeld in het bekertoernooi. De Nijmeegse eersteklasser begon op eigen veld zwak tegen Be Quick’28 uit Zwolle en stond al na acht minuten met 2-0 achter. In de tweede helft schoot Anne Tankink via een penalty de aansluitingstreffer binnen. Imke Janssen maakte de gelijkmaker. Na de doelpuntloze verlenging miste Orion in de strafschoppenserie twee penalty's, Be Quick deed het beter.

,,We hebben de bal veel gehad, maar creëerden te weinig kansen”, zei Orion-trainer Theo Bronts. ,,Het is jammer, ik ben er goed ziek van. We hebben cadeautjes weggegeven.”

