Scholen in de regio Oss, Uden en Veghel betalen stakende leraren uit

Optimus

Ook onder meer bestuur van Optimus steunt de stakingseisen, deze scholenkoepel vindt eveneens dat het primair onderwijs structureel te weinig geld krijgt. ,,Om dit kracht bij te zetten korten wij de salarissen ook deze keer niet", aldus bestuursvoorzitter Harrie van de Ven. Maar bij een eventuele derde stakingsronde houdt Optimus wel op de lonen in. ,,Wij werken met overheidsgeld. Dat is bedoeld voor het onderwijs. Als er gestaakt wordt is er geen onderwijs. We vinden het na drie acties niet langer verantwoord overheidsgeld aan te wenden voor iets waarvoor het in beginsel niet bestemd is. Onze medewerkers begrijpen dit ook."