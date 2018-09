School Oss probeert ondraaglijk verlies toch een plekje te geven

In de stromende regen brengen ouders hun kinderen naar school. Ze mogen vandaag mee de klas in. Op de gang staat koffie en thee. Er loopt iemand van slachtofferhulp rond. Zodra alle kinderen binnen zijn, laten medewerkers bij de deur hun tranen gaan. Bij de ingang van de Korenaer staat ook een agent, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt.

,,De kinderen hebben vanochtend een programma waarbij ze kunnen tekenen, schrijven, praten wat ze willen", zegt Sandra Beuving van de overkoepelende stichting SAAM. ,,Ouders kunnen aan slachtofferhulp tips vragen: hoe bespreek ik het met mijn kind, hoe ga ik het weekend in. Na de lesdag komt er ook nog een specialist om het team te begeleiden. Wat is er allemaal gebeurd, hoe ga je hier als mens mee om?"

Extra knuffels

Ouders geven hun kind nog een extra knuffel voor ze weer gaan. Sommigen blijven daarna net wat langer voor het raam staan zwaaien, ook al regent het dat het giet. Buiten weerstaat Daisy Bosson de verleiding om nog eens langs het lokaal te lopen waar haar 7-jarige stiefdochter in zit. ,,Ik doe dat eigenlijk nooit. Nu ook niet. We laten het zo normaal mogelijk gaan. Gisteren heeft ze ook veel prikkels gehad."

De 32-jarige Daisy heeft haar stiefdochter uitgelegd wat er is gebeurd. ,,Ik heb ook gezegd dat ze gewoon vragen mag stellen. Maar ze gaat eigenlijk het liefst door met alle dingetjes." Haar ouders laten dat gewoon gebeuren. ,,Ze merkt ook aan ons dat wij er heel de dag mee bezig zijn, dat is voor een kind al best wel heftig. We geven haar extra knuffels."

Daisy Bosson heeft amper een oog dicht gedaan en gaat samen met haar kindjes later vandaag nog een bloemetje leggen op de gedenkplek bij station Oss West. De sfeer in de school is bedrukt en emotioneel, zegt ze. ,,Iedereen in het land leeft mee, dat merk je echt. Ik vind dat mooi om te zien. Hopelijk kunnen ook de mensen die nu een ongelooflijke zware tijd meemaken daar later ooit nog wat steun uithalen."