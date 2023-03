Schoolhoofd Tom Brocks neemt na ruim 17 jaar afscheid van ‘zijn’ TBL en het Osse onderwijs

Brocks was tussen 1997 en 2006 locatiedirecteur van het VMBO op het Hooghuis-Zuid. Daarna stapte hij binnen hetzelfde scholenkoepel over naar het TBL, waar hij dus ruim zeventien jaar zou blijven. Bewogen jaren bovendien, waarin de school meer dan eens het middelpunt was van (politieke) discussies over de toekomst van het Osse centrum.