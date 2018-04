Schoten gelost bij overval op Osse vleesfraudeur Willy Selten

OSS/DESSEL - Bij de brute overval op de woning van vleesfraudeur Willy Selten in België zijn afgelopen weekend schoten gelost. Ook brak Welten bij de overval zijn elleboog. In het huis werden lege hulzen gevonden.

Selten en zijn vrouw werden in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen in hun in zijn huis in Dessel (België) slaap, vastgebonden en mishandeld. Juridisch adviseur Frank Peters van Willy Selten heeft dat gezegd naar aanleiding van berichten in de Belgische media over de gewelddadige overval.

Suggesties uit de Belgische pers dat het gaat om een wraakactie uit de vleessector wijst Selten van de hand. ,,Hij houdt daar echt geen rekening mee en er is geen enkele aanleiding om dat te denken.''

Roofoverval

Volgens Peters wijst alles op een roofoverval. De daders zijn drie kwartier op zoek geweest naar waardevolle spullen. Ze hebben een Mercedes, juwelen, wat geld en twee telefoons meegenomen. Het echtpaar was volgens hem niet opgewassen tegen het geweld van de vier tot zes overvallers. Van het vuurwapengeweld heeft Selten door het tumult niks gemerkt. Dat ontdekte hij pas na de vondst van de hulzen. ,,Het was schrikken. Ze hebben nooit in angst geleefd maar zijn nu echt bang'', aldus Peters die kort contact heeft gehad met Selten.

Paardenvlees