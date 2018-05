Schuldeiser Van der Horst moet bestuur van DESO meer openheid geven over administratie

OSS - Berry van der Horst moet het bestuur van DESO inzicht geven in de oude administratie van de Osse voetbalclub, zo oordeelde de rechter woensdag in een tussenvonnis. De originele papieren hoeft hij niet vrij te geven, wel moet de Ossenaar met het nieuwe bestuur van DESO een accountant aanwijzen die meer openheid van zaken geeft.

Van der Horst eist 212.000 euro van de volksclub waar hij tot vorig najaar hoofdsponsor en penningmeester was. De Ossenaar stelt dat het geld dat hij in DESO stak geen sponsoring maar een lening was. Van der Horst stapte naar de rechter om zijn centen terug te zien. De oud-hoofdsponsor wil zijn stappen niet toelichten, laat hij weten in een mail aan het Brabants Dagblad.

Het nieuwe bestuur wil laten zien dat er niets klopt van wat Van der Horst zegt. Om dat te bewijzen, vroeg de club om de administratie van de oud-penningmeester die in november opstapte bij DESO na een knokpartij in de kantine. Nieuwe voorzitter André Brondsema denkt dat de administratie laat zien dat Van der Horst wél sponsorde. ,,Als het een lening was geweest, hadden leden daarvoor moeten tekenen. Dat staat zo in de statuten."

Brondsema heeft de tussenuitspraak van de rechter nog niet gezien en wil die eerst bespreken met advocaat Egbert van Ewijk en met de rest van het DESO-bestuur.

Rechtszaak