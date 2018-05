Scooterrijder gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Oss

De Personal Thuis Computer Club is er om te helpen en geholpen te worden

13 mei OSS - De PTCC was in de beginne een initiatief van gloeilampengigant Philips; het bedrijf mengde zich in 1985 namelijk in de wereld van de thuiscomputers. Inmiddels is de 'P' veranderd in Personal Thuis Computer Club en bieden de leden onder meer ook telefoon- en tablethulp op De Wellen.