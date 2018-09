Shoarmazaak in Geffen ontkomt aan grote brand, auto vliegt wel in de fik

Heftige aanrijding nieuwjaars­nacht Oss: zaak aangehou­den omdat verdachte er niet is

18 september DEN BOSCH/OSS - De man die in de oudjaarsnacht met zijn bestelbus als een 'dolle door Oss reed' en daarbij een 28-jarige vrouw schepte, zou eigenlijk dinsdag zijn straf te horen krijgen, maar de zaak is door de rechtbank aangehouden. Reden: de verdachte was er niet bij