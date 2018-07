Sint Anna viering op Koolwijk bestaat uit bezinning en traditie

Dankbaarheid

Het Herpens Koor o.l.v. Gerard Bierman verzorgde de gezangen en maar liefst 3 celebranten gingen voor in deze viering. Hoofdthema's waren 'dankbaarheid en trouw aan onze voorvaderen' en de relatie met God. "Sint Anna brengt ons hier samen om te bezinnen en te laten voeden door Gods woorden," zo sprak diaken René Lamers in zijn duidelijke en begeesterende preek. 'Waarom zijn we hier? Waarvoor? En voor wie?' stelde hij retorisch. Aan de lange lijst met misintenties die pastor Raaphorst voorlas, mag sowieso worden afgeleid dat veel kerkgangers er hun overleden familieleden kwamen eren.

Jeugd

Voor Anny van der Heijden (68) uit Oss, die tijdens haar jeugd op de Koolwijk woonde, hoort een bezoek aan St. Anna er gewoon bij. Ook Ad Princen uit Reek die op de Koolwijk is geboren en getogen denkt dat traditie en nostalgie een grote rol spelen in deze pelgrimage. Anny van der Heijden: ,"Het is wel heel jammer dat de eerste lezing over 'Een sterke vrouw' (uit het boek prediker red.) door een andere lezing is vervangen. Een sterke vrouw is juist het kenmerk van moeder Anna. Ik zie haar als een inspirerende oma figuur."