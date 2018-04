Sint Sebastiaan Gilde Oss strijkt neer met stralende openingsdag

Steekpar­tij in Oss: vrouw (25) met meerdere steekwon­den naar ziekenhuis

21 april OSS - Bij een steekpartij in een woning aan de Oude Litherweg in Oss is vrijdagnacht een 25-jarige vrouw uit die plaats gewond geraakt. Ze werd tijdens een ruzie neergestoken en is het ziekenhuis gebracht. Een 23-jarige man is opgepakt.