Sociaal restaurant De Kapel houdt deuren dicht, school haalt spullen weg

Herpen kan nog woningen bouwen

8:29 HERPEN - In het najaar van 2016 zijn er tussen de Dorpsraad Herpen en woningcorporatie Mooiland prestatieafspraken gemaakt over onderzoek naar de woningbehoefte in Herpen. Op de vergadering van de dorpsraad in 't Slotje werd deze week duidelijk dat dit onderzoek nog steeds niet was afgerond.