SP'er Henk van Gerven (62) verrassend terug naar Tweede Kamer in Den Haag

,,Het kwam voor mij ook heel onverwacht", zegt de voormalige Osse huisarts in een reactie. Van Gerven stond vorig jaar zeventiende op de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen en viel toen buiten de boot na tien jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten. Dinsdag maakte SP-Kamerlid Nine Kooiman bekend dat ze om persoonlijke redenen stopt. Eric Smaling stond als eerste op de lijst om haar op te volgen maar omdat die daarvan afzag, kwam Van Gerven in beeld.

Coalitie

De terugkeer naar Den Haag betekent dat Van Gerven maar heel kort in de Osse gemeenteraad zal zitten. Vorige week woensdag werd hij als vijfde op de SP-lijst gekozen, donderdag is zijn installatie als raadslid. ,,Maar dat zal tijdelijk zijn", zegt Van Gerven. ,,Ik wil eerst de huidige coalitieonderhandelingen tot een een goed einde brengen. Als dat netjes is afgerond, stop ik in Oss." De SP werd op 21 maart de grootste partij in de Osse raad en probeert nu een coalitie te smeden. Zijn rol als partijvoorzitter van de Osse SP-afdeling denkt hij nog wel met de baan in Den Haag te kunnen combineren.