SP pleit opnieuw voor fietsverbod in Oss' centrum na ernstig ongeluk met jong meisje

Rechter over feest in Eikenboom­gaard: ‘Waarom moet muziek zo hard?’

25 april OSS – Het blijft tot volgende week onzeker of en hoe de Muziekboulevard in de Eikenboomgaard in Oss door mag gaan. Het straatfeest staat gepland op Hemelvaartsdag 10 mei, maar twee bewoners probeerden woensdag in de rechtbank een stokje te steken voor het evenement waar zij zo veel geluidsoverlast van ervaren. De organisatie achter het muziekfeest in de Eikenboomgaard smacht naar duidelijkheid en wees voorzieningenrechter J. Lie op de enorme belangen. Zij beloofde volgende week met haar uitspraak te komen.