SP ruikt kans na vertrek van Wagemakers uit VVD-fractie

VVD zet eigen wethouder definitief aan de kant in Oss, Wagemakers neemt zijn raadszetel mee

10:47 OSS - Gé Wagemakers stapt definitief uit de VVD-fractie in Oss nu de partij geen vertrouwen meer in hem heeft. De voormalige lijsttrekker neemt zijn zetel in de gemeenteraad mee en bespreekt dinsdag in het college of hij zijn periode als demissionair wethouder af kan maken.