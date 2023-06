SP wil ook viering Veteranendag in Oss

Na Nederland­se titel droomt Jelte Hiemstra van de Duitse Bundesliga: ‘Het niveau is daar zo ontzettend hoog’

Handbaltalent Jelte Hiemstra (20) uit Oss werd twee weken geleden Nederlands kampioen met zijn team KEMBIT-LIONS uit Sittard. In de finale werd KRAS/Volendam over twee duels verslagen, nadat de Limburgse ploeg in de reguliere competitie ook al de beste was.