Speciaal gebed in moskee voor betrokkenen spoorwegongeluk

OSS - Het Osse spoorwegongeval raakt iedereen, ongeacht ras of geloof. In de Turkse moskee Mescidi Cuma Moskee in Oss is de gebeurtenis hard aangekomen. De dochter van de imam zag het ongeluk gebeuren en heeft de helpende hand toegestoken. En daarmee kwam het ongeluk ook de moskee binnen.

Het namiddaggebed in de Mescidi Cuma Moskee in Oss is meestal in het Turks. Maar vanmiddag wordt één specifiek gebed ook in het Nederlands uitgesproken, een gebed voor de betrokkenen van het spoorwegongeluk, waarbij vier kinderen omkwamen en twee zwaargewonden vielen. Iedereen mag deze middag binnenlopen in de moskee, net als in de andere kerken en gebedshuizen in Oss, om samen het leed rond het ongeval te delen. Om een kaarsje op te steken, te praten of te bidden.

Bij de Turkse thee voorafgaand aan het gebed vertelt imam Alaadin Inan hoe zijn dochter nog iedere nacht overstuur wakker wordt. Zij was met haar man de kinderen naar school brengen, en zag het ongeluk op de Braakstraat gebeuren. ,,Zij hebben de gewonden van het spoor afgetrokken, de getroffen kinderen daar zien liggen. Het was een nachtmerrie. Ze hebben zelf kinderen en zien de gebeurtenis nog ieder moment voor zich.'' Zo is het spoorwegongeval plotseling heel dichtbij, ook in de moskee. ,,Dit nieuws raakt iedereen. Wie een gezin heeft voelt de pijn'', zegt moskeebezoeker Muhammed Akdemir, die de woorden van de imam naar het Nederland vertaald. Zelf voelt hij zich als Ossenaar ook betrokken, en als vader van twee jonge meiden. ,,Ik ben ook naar de plek van het ongeval gegaan om bloemen te leggen. Het maakt niet uit wat voor geloof je hebt, iedereen met een beetje empathie weet wat dit betekent voor een gezin.'' Hij adviseert de imam om voor zijn dochter en schoonzoon slachtofferhulp in te schakelen. ,,Zo'n gebeurtenis blijft je anders later in je leven achtervolgen.''

Gebed

Om vijf uur wordt het gebed uitgesproken. Het is niet druk in de moskee, slechts een handvol bezoekers, maar dat doet aan de boodschap niets af. Imam Celaletin Cetin zegt in de microfoon dat het 'onmogelijk is om met woorden te beschrijven wat hier gebeurd is'. ,,Voor ons is het even iets erover zeggen, en daarna het is voorbij. Maar de nabestaanden en slachtoffers voelen dit de rest van hun leven. Zij zullen de gevolgen hun leven lang meemaken. We bidden voor hen dat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om hiermee om te gaan.''