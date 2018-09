Spectaculair plan voor groene oase in hartje Oss: Park Eikenboomgaard

Hans van Breukelen vertelt in Oss over zijn ervaringen met Duitsers

15:03 OSS - Oud-doelman Hans van Breukelen van Oranje en PSV komt naar Het Hooghuis TBL in Oss. Op woensdag 10 oktober vanaf 20 uur houdt de sectie geschiedenis van de school de Derde Osse Avond van de Geschiedenis. Van Breukelen vertelt over zijn ervaringen in 1988, toen hij in Duitsland met Oranje Europees kampioen werd.