Spierballentaal bij staking Maasveren: 'We komen terug met een bus vol collega's'

Geslaagden Hooghuis maken zélf bekend of ze #geslaagd zijn met selfie

13:39 OSS - Hoe laat je woensdag weten dat je geslaagd bent? Als je op de Hooghuis-scholengroep in Oss zit kun je dit doen met een selfie en een 'superheld'-tekening die op twintig verschillende plekken in Oss en Heesch op de stoep is getekend. Die selfie gooi je via sociale media door naar iedereen die het goede nieuws mag weten.