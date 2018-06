Springkussens en ringsteken in Oss' park Elzenhoek

In het Osse park Elzenhoek was gistermiddag een toernooiveld gemaakt. Later zouden daar ringspelen gehouden worden, vlaggenzwaaiwedstrijden (vendelen, voor de kenners) en een wedstrijdje kruisboogschieten, maar eerst werd er geopend met wat in gildekringen een 'Massale Opmars' heet. Mannen, en ook vrouwen trouwens, met enorme vlaggen, in formatie met een tamboer en een verzameling trommelaars achter elkaar, bazuinen die geblazen worden en dat alles in kleurige gildedracht. ,,Dat roept elke keer weer emotie bij me op, kippenvel'', zegt hoofdman Hans Pennings van het organiserende Sint Sebastiaangilde uit Oss. ,,Dat we het toch maar weer voor elkaar gekregen hebben met zijn allen. En het is niet iets wat je iedere dag ziet.''