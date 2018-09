Stahlzeit zorgt voor vuurwerk op podium Groene Engel Oss

Stichting Treinonge­val Oss ontvangt pas volgende week bedrag van doneerac­tie

28 september OSS - De Stichting Treinongeval Oss neemt pas begin volgende week het bedrag in ontvangst dat is opgehaald via doneeractie.nl. Dat gebeurt tijdens een persmoment in het gemeentehuis. Daar wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er precies naar de slachtoffers gaat.