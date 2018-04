Stalker terroriseerde familie in Demen jaar lang: 'Ons leven veranderde in een nachtmerrie'

Brabants Wielercafé gaat in feestelij­ke jubileume­di­tie 'Terug naar de Tour van '80'

23 april OSS - Voor de heren initiatiefnemers achter het Brabants Wielercafé, Peet Kappen (51), Jos (62) en Tom de Louw (31), is het woensdagavond feest: hun BWC viert zijn 25e verjaardag. In de jubileumeditie, eenmalig in De Lievekamp, gaan ze met gasten terug in de tijd, naar de Tour de France van 1980.