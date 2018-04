Stapel hout in brand op erf achter woning in Haren

Beter Oss voegt zich bij zittende coalitie: partij gaat formatie aan met VDG, VVD en CDA

26 april OSS - Beter Oss sluit definitief aan bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Oss. Vanaf volgende week praat de partij samen met VDG, VVD en CDA over een nieuw gemeentebestuur. De informatie is daarmee voltooid, de formatie begint.