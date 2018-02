Steeds meer bevers weggepest omdat ze overlast geven

De ingrepen door Aa en Maas waren alle vier in de regio Cuijk. In Den Bosch, Oss (bevers in het Ossermeer en de Maasoevers) en Bernheze (de Aa) hoefde het waterschap niet corrigerend in actie te komen.

Verdubbelt

Waterschappen grijpen in als bevers holen graven in dijken, of op ongewenste plaatsen dammen bouwen. Ze proberen de dieren dan van de betreffende plek weg te lokken of pesten. William de Kleijn uit Herpen, bestuurder van Aa en Maas: ,,Daar redden we het nog prima mee. Het is wel de vraag of dat zo blijft als de beverpopulatie elke drie jaar verdubbelt." In doden voorziet het Brabantse beverprotocol niet.