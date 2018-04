Steekmoord-verdachte uit Oss staat vandaag voor de rechter

Concert in Heilig Hart Kerk met 200 jaar oude gitaar

9:18 Do 12 apr: Er zijn er maar weinig van, maar Osse gitarist Rolf van Meurs heeft er een en weet er prima mee om te gaan. Zaterdag geeft hij een concert in de Heilig Hartkerk in Oss waar hij ook vertelt over zijn unieke Romantische gitaar uit 1824.