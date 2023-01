Steekpartijen met tieners in de regio nemen toe: vorig jaar vijf steekpartijen met één dodelijk slachtoffer

Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus, die de cijferdienst berekende aan de hand van artikelen op politie.nl. Landelijk gezien neemt het messengeweld onder tieners toe. De politie houdt jongeren verantwoordelijk voor minstens zeventig steekincidenten afgelopen jaar, het hoogste aantal in jaren. Tien slachtoffers kwamen om het leven in 2022, dat is meer dan in 2020 en 2021 bij elkaar. In Nijmegen kwam de 21-jarige Robel om het leven bij een steekpartij op Plein 1944 . Daarvoor werd een 17-jarige jongen aangehouden. Klik op een icoon in de onderstaande kaart voor meer informatie over het steekincident.

In totaal meldde de politie in de afgelopen vier jaar 228 steekincidenten door tieners. De meeste steekpartijen gebeurden in Rotterdam. Daar ging het om dertig gemelde gevallen in de voorbije vier jaar. Daarna volgt Den Haag met 26 incidenten. Amsterdam had in de afgelopen vier jaar negen steekincidenten door tieners.



In Breda, Spijkenisse en Goes waren zes incidenten en in Hoofddorp vijf. Groningen, Zoetermeer, Purmerend en Middelburg telden vier gevallen en Beverwijk, Rijswijk, Roosendaal, Schiedam, Vlaardingen en Zaandam elk drie.



Met name in de Randstad zijn veel steekpartijen, al is er ook in de regio van De Gelderlander sprake van een stijging. Klik op een punt in de onderstaande kaart voor meer informatie over een steekpartij waarbij tieners betrokken waren.