Sterkste daling van prijzen bestaande koopwoningen in tien jaar

De huizenprijzen zijn gestaag aan het dalen. In het laatste kwartaal van 2022 waren de prijzen opnieuw lager dan in het kwartaal ervoor. Volgens het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakten de prijzen in december met 2,3 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar is. De prijzen zwakken nu al vijf maanden op rij af.

In alle provincies gingen de huizenprijzen naar beneden. ‘Dat is na het tweede kwartaal van 2013 niet meer voorgekomen’, aldus het CBS. Met 3,9 procent was de prijsdaling het grootst in Utrecht, in Gelderland gingen de prijzen ook meer dan 2,5 procent omlaag, in Noord-Brabant met 1,5 procent. Het kleinst was de daling in Limburg (1,2 procent).

De huizenprijzen waren in december wel nog hoger dan een jaar ervoor: 2,7 procent. Maar in november was het verschil met 2021 nog 4,9 procent, waarmee december 2022 de laagste prijsstijging (jaar op jaar) in ruim zeven jaar laat zien. De gemiddelde koopprijs van een woning was in december 401.436 euro. De meeste huizen worden gekocht door jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar.

Minder woningen verkocht

Hoewel in de laatste maand en het laatste kwartaal van vorig jaar wel meer huizen van eigenaar verwisselden, is over het hele jaar gemeten de huizenverkoop juist gedaald. In 2022 zijn 193.103 woningen verkocht, dat is bijna 15 procent minder dan in 2021, blijkt uit de gegevens van het CBS en het Kadaster. Vorig jaar waren bestaande koopwoningen gemiddeld 13,6 procent duurder dan in 2021.

Dalende trend

Dat de historisch hoge huizenprijzen aan een forse daling zijn begonnen, bleek een paar weken geleden al uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).



De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was in het vierde kwartaal van 2022 407.000 euro, een daling met 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor, aldus de NVM. Er stonden vorig najaar bovendien veel meer bordjes ‘Te Koop’, twee keer zoveel als in het vierde kwartaal van 2021. Bij NVM-makelaars staan bijna 35.000 woningen te koop.



Het Kadaster registreert de prijzen van koopwoningen als een koopakte bij een notaris is gepasseerd en loopt daarom iets achter op de meldingen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

