Steunactie voor getroffen school en kinderopvang Oss: #onshartisbijjullie

OSS - Medewerkers van de kinderopvang en basisschool die direct getroffen zijn door het bakfietsongeval in Oss krijgen maandag steun van collega's uit heel het land. Die plaatsen foto's met hartjes op sociale media en voorzien hun berichten van de boodschap #onshartisbijjullie.

Het idee komt van Daisy Kuipers. Zij werkt voor kinderopvangorganisaties en merkt hoe groot het verdriet is na het ongeval waarbij vier kinderen omkwamen. Een vijfde kind en de begeleidster raakten gewond. ,,De verslagenheid is groter dan groot. De impact enorm. Iedereen die ik spreek, heeft zoiets van: dit had mij ook kunnen overkomen.”

Herdenking

Kuipers haakt met haar actie aan op de officiële herdenking van maandag in Oss. Daarbij zijn alleen direct betrokkenen en inwoners van de stad welkom. Door haar initiatief kunnen mensen ook op afstand hun steun betuigen. Het initiatief van Kuipers is vooral bedoeld om de medewerkers van basisschool De Korenaer en kinderopvang Okido in Oss een hart onder de riem te steken.

Ze hoopt dat zoveel mogelijk collega's meedoen en verspreidt haar oproep op sociale media en internetplatforms over kinderopvang. Het slaat al aan, merkt Kuipers. ,,Ik krijg nu al telefoontjes uit heel het land van mensen die graag meedoen. De behoefte is er, merk ik.”

Het is de bedoeling dat kinderopvangmedewerkers samen op de foto gaan met zelfgemaakte hartjes op de borst gespeld. Of dat ze een hart knutselen en daar hun naam opschrijven. De foto's en filmpjes verschijnen op sociale media met de hashtag #onshartisbijjullie.

Gratis poster

De initiatiefneemster uit Arnhem stelt ook een poster beschikbaar die iedereen gratis van internet kan halen om uit te printen en op te hangen. Komende maandag houdt ze media als Facebook, Twitter en Instagram in de gaten om te zien hoeveel mensen meedoen aan de actie. ,,Met iedere collega die hier aandacht aan geeft, is het initiatief voor mij al geslaagd. Ik vind ook dat alle organisaties helemaal zelf moeten bepalen of ze iets doen.”