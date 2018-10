Steven Brunswijk naar Oss om centrumondernemers 'wakker te schudden'

Plannen met Walkwar­tier Oss zien in november het licht

10:58 OSS - Er lag al een motie van oppositie klaar om wethouder Joop van Orsouw te dwingen tot meer openheid over het project Walkwartier in de Osse binnenstad. Die motie is wat hem betreft overbodig. Op 22 november wordt iedereen die belangstelling heeft bijgepraat tijdens een podiumbijeenkomst in het gemeentehuis.