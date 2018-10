Stichting Treinongeval Oss houdt bijna 250.000 euro over voor slachtoffers

De Almeerder startte de succesvolle actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers van het bakfietsongeval in Oss. In ruim een week tijd haalde hij 263.990,00 euro op met zijn actie. Normaal gesproken zou Doneeractie.nl bijna 30.000 euro afromen van dat bedrag (zes procent van de opbrengst en 85 cent per donatie) maar in dit geval neemt het internetbedrijf genoegen met bijna 12.000 euro. Dat is exclusief btw, legt Nietveld uit. ,,Na aftrek van alle kosten gaat er 249.661 euro en 93 cent naar de stichting."

Korting

Nietveld vertelt dat hij zelf heeft gevraagd om korting, toen hij merkte dat de actie begon te lopen. ,,Ze zijn later zelf nog met de hogere korting gekomen, van in totaal 60 procent. Ik vind dat ze daar heel reëel mee zijn. Ze hebben toch de kosten van hun platform." Doneeractie.nl geeft geen commentaar.

Er is ook deze maandag weer een overleg over de stichting Treinongeval Oss. Naar verwachting komt de oprichting woensdag rond. ,,Als dat inderdaad lukt dan zullen we woensdag een persbericht laten uitgaan", zegt de Osse ondernemer Arno Smits, die bij de oprichting betrokken is. Hij benadrukt: ,,Er is geen enkele sprake van uitstel, echter uitsluitend van zorgvuldigheid."

Stichting

Het opgehaalde geld wordt volgens Nietveld vandaag nog gestort op een rekening van de gemeente. Zij maakt het op haar beurt weer over naar de Stichting Treinongeval Oss. Die draagt er zorg voor dat het geld op de goede plek terechtkomt. Notariskantoor Pinkse Philips Huberts uit Oss ziet er op toe dat de oprichting van de stichting goed verloopt.