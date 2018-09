Stichting Treinongeval Oss ontvangt pas volgende week bedrag van doneeractie

OSS - De Stichting Treinongeval Oss neemt pas begin volgende week het bedrag in ontvangst dat is opgehaald via doneeractie.nl. Dat gebeurt tijdens een persmoment in het gemeentehuis. Daar wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er precies naar de slachtoffers gaat.

Vrijdagmiddag om 12.00 uur sloot de doneeractie voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss. In exact een week tijd werd liefst 263.975 euro opgehaald. Meer dan 16.000 mensen schonken een geldbedrag. De opbrengst overtreft de stoutste verwachtingen van initiatiefnemer Nick Nietvelt. Zijn aanvankelijke doel was om 60.000 euro op te halen.

Het internetplatform doneeractie.nl houdt normaal gesproken 6 procent van de opbrengst. Plus nog eens 85 cent van iedere donatie. Nietvelt heeft echter andere afspraken gemaakt met de website. Hij krijgt een korting, maar beide partijen willen niet zeggen hoe hoog die is. Na de persconferentie, komende maandag of dinsdag, moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Stichting

Het opgehaald geld wordt zo snel mogelijk gestort op een rekening van de gemeente Oss. Die maakt het op haar beurt weer over naar de Stichting Treinongeval Oss. Deze stichting zorgt dat het geld op de goede plek terechtkomt. Formeel is de stichting nog in oprichting. Notariskantoor Pinkse Philips Huberts uit Oss ziet er op toe dat alles goed verloopt.